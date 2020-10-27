Вовлечение иностранных наемников в Карабахский конфликт недопустимо. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу

Стороны заявили о необходимости добиться устойчивого прекращения огня между Арменией и Азербайджаном и возобновления переговорного процесса в рамках наработанных механизмов Минской группы ОБСЕ.

«Особо отмечена недопустимость интернационализации кризиса за счет вовлечения в него иностранных боевиков», — говорится в сообщении.

На саммите ЕС в Брюсселе в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция направила несколько тысяч сирийских боевиков в Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев эти обвинения опроверг.

Эрдоган: авантюры и перспективы © AP, Turkish Presidency via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.