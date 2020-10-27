Стороны заявили о необходимости добиться устойчивого прекращения огня между Арменией и Азербайджаном и возобновления переговорного процесса в рамках наработанных механизмов Минской группы ОБСЕ.
«Особо отмечена недопустимость интернационализации кризиса за счет вовлечения в него иностранных боевиков», — говорится в сообщении.
На саммите ЕС в Брюсселе в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция направила несколько тысяч сирийских боевиков в Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев эти обвинения опроверг.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.