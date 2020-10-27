По его словам, удовлетворение ходатайства — это следствие недавнего звонка госсекретаря США Майка Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
«Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка», — считает Гашинский.
О звонке Помпео стало известно вечером в субботу, 24 октября. Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно, по его мнению, задержанного Шклярова.
Шкляров уехал к супруге с ребенком, чтобы заодно поправить здоровье, пошатнувшееся после перенесенного коронавируса. Тем не менее, по словам адвоката, он остается под следствием и под подпиской о неразглашении, поэтому вернется в Минск.
Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Шкляров покинул СИЗО 19 октября. Его отпустили под под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.
Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова.