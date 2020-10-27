Находящийся под следствием политтехнолог Виталий Шкляров получил разрешение на выезд из Белоруссии. Об этом 27 октября сообщил его адвокат Антон Гашинский

По его словам, удовлетворение ходатайства — это следствие недавнего звонка госсекретаря США Майка Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка», — считает Гашинский.

Звонок перед провокацией? Зачем Помпео звонил Лукашенко © REUTERS, YG/SAV

Шкляров уехал к супруге с ребенком, чтобы заодно поправить здоровье, пошатнувшееся после перенесенного коронавируса. Тем не менее, по словам адвоката, он остается под следствием и под подпиской о неразглашении, поэтому вернется в Минск.

Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Шкляров покинул СИЗО 19 октября. Его отпустили под под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.



Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова.