Солецкий районный суд Новгородской области 27 октября юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами, рассмотрев случай расправ в деревне Жестяная Горка в 1942 году, сообщает РИА Новости 27 октября

Такое решение принято в российском и советском судопроизводстве впервые, сказал начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков.

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысяч советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — огласила решение судья Марина Малышева.

Президент Литвы признал участие литовцев в геноциде евреев © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Прокурор Новиков отметил, что факты истребления этнических групп советского народа в Великую отечественную войну до этого официально не признавались. Между тем, согласно уставу Нюрнбергского трибунала военныеы преступления не имеют срока давности.

В последнее время отношения России и Германии на фоне скандала с Алексеем Навальным обострились. Москву обвиняют в отравлении блогера, параллельно блокируя попытки расследовать инцидент.