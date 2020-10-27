Такое решение принято в российском и советском судопроизводстве впервые, сказал начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков.
«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысяч советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — огласила решение судья Марина Малышева.
Согласно определению суда, массовое уничтожение людей в Жестяной Горке было частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.
Прокурор Новиков отметил, что факты истребления этнических групп советского народа в Великую отечественную войну до этого официально не признавались. Между тем, согласно уставу Нюрнбергского трибунала военныеы преступления не имеют срока давности.
В последнее время отношения России и Германии на фоне скандала с Алексеем Навальным обострились. Москву обвиняют в отравлении блогера, параллельно блокируя попытки расследовать инцидент.