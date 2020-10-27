Фронтмен группы опубликовал снимок, на котором сам музыкант сидит на скамейке, в то время как его обрабатывает обеззараживающим средством человек в спецкостюме.
Публикацию Бортник сопроводил хештегом #ковидиголиаф. В комментариях подписчики поинтересовались, действительно ли артист заразился COVID-19 или это просто арт-зарисовка на тему вируса, однако Лева Би-2 ответил, что болеет уже неделю и «стремительно лежит».
Под другим постом музыкант уточнил, что на график проведения концертов это не повлияет, а сделанная артистом компьютерная томография показала, что COVID-19 не сказался на здоровье его легких.