Лидер группы Би-2 Егор Бортник, известный как Лева Би-2 заразился коронавирусом, о чем весьма замысловато сообщил поклонникам на своей странице в Instagram 26 октября

Фронтмен группы опубликовал снимок, на котором сам музыкант сидит на скамейке, в то время как его обрабатывает обеззараживающим средством человек в спецкостюме.

Опасная болезнь поразила Земфиру © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Под другим постом музыкант уточнил, что на график проведения концертов это не повлияет, а сделанная артистом компьютерная томография показала, что COVID-19 не сказался на здоровье его легких.