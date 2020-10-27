Отмечается, что конкурс на лучший проект по празднованию новогодних и рождественских праздников на Контрактовой и Софийской площадях провели еще в августе.
«Решение о проведении новогодне-рождественских праздников будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в городе Киеве и в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами по вопросам предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19», — говорится в ответе.
За сутки на Украине подтвердили 6677 новых случаев коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. Уже на Украине фиксировалось более 7 тыс.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.