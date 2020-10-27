Городские власти Киева думают относительно празднования новогодних и рождественских праздников в столице в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Департамент культуры Киевского городского совета

Отмечается, что конкурс на лучший проект по празднованию новогодних и рождественских праздников на Контрактовой и Софийской площадях провели еще в августе.

«Решение о проведении новогодне-рождественских праздников будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в городе Киеве и в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами по вопросам предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19», — говорится в ответе.

Киевлян ждет необычный Новый год из-за коронавируса © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. Уже на Украине фиксировалось более 7 тыс.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.