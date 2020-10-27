Министерство здравоохранения Украины разрешило провести со зрителями матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» сыграет против менхенгладбахской «Боруссии», игра состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве. Об этом 27 октября сообщается на официальном сайте донецкого клуба

«По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" — "Боруссия" (Менхенгладбах)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона должна строго придерживаться противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от более 70 тыс. болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».

Начал в 6 лет: экс-игрок «Шахтера» шокировал признанием © СС0, pixabay.com

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тыс. случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря.