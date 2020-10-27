«По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" — "Боруссия" (Менхенгладбах)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинская сторона должна строго придерживаться противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от более 70 тыс. болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».
За сутки на Украине подтвердили 6677 новых случаев коронавируса. На прошлой неделе суточный показатель прироста заболевших достигал 7 тыс.
Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тыс. случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря.