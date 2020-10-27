В соответствующем определении суда в Едином государственном реестре судебных решений указано, что инициатором открытия производства стало само предприятие, а с 16 октября суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов должника.
Причиной для обращения стало решение Лондонского арбитражного суда, принятое еще в 2006 году. Тогда по иску Sea Emerald S.A. Panama с судостроительного завода принудительно взыскали 17,258 миллиона долларов за сорванный контракт. Такую сумму завод получил авансом за строительство судна, которое до сих пор не сдал заказчику.
В целом размер кредиторской задолженности предприятия составляет почти 28 миллионов долларов.
«На основании имеющихся у должника данных бухгалтерского учета руководитель последнего пришел к выводу, что "Николаевский судостроительный завод" не в состоянии выполнить свои денежные обязательства, срок исполнения которых наступил», — сказано в тексте определения.
«Николаевский судостроительный завод» (ранее «Судостроительный завод им. 61 коммунара») — судостроительное предприятие, работающее с 1788 года, а с 2011 вошло в состав «Укроборонпром». Компания специализировалась на производстве судов различного типа, в том числе военных кораблей. На данный момент завод ремонтирует суда ВМФ Украины.