Европейский союз не изменит позицию в отношении Киева в связи с конфликтом между Украиной и Венгрией, сказал спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано

Ранее Киев запретил въезд в страну двум венгерским правительственным чиновникам за якобы вмешательство в выборы на Украине. Глава МИД Венгрии назвал этот запрет «жалким и бессмысленным», и заявил, что Будапешт перестанет оказывать поддержку евроатлантическим устремлениям Украины.

«Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что не говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС», — сказал Стано.

По его словам, единственное, что может сделать Евросоюз, это призвать обе стороны к урегулированию конфликта основываясь на ценностях ЕС и принципах добрососедских отношений.

Напомним, еще в сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о «залечивании ран украино-венгерских отношений».

С 2017 года, когда тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык, отношения Киева и Будапешта были весьма натянутыми.

Венгрия практически все это время блокировала встречи в формате Украина-НАТО, требуя отменить скандальный закон.