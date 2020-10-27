При этом отмечается, что меньше всего из Фонда использовали средств, предусмотренных на сферу здравоохранения — только 35%. Из них на закупку аппаратов ИВЛ использовали 21% средств. Еще 21% потратили на средства индивидуальной защиты для врачей и обеспечения лабораторий Минздрава.
Также 45% предусмотренных средств использовали на доплаты медработникам. На обеспечение правопорядка осталось только 9%, а в сфере социальной защиты — 11%.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власть перераспределила 35 миллиардов гривен из COVID-фонда на «Большое строительство», чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.
На Украине за последние сутки обнаружили 6677 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирусом на Украине заразилась 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) — выздоровели.