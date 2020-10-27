Из фонда борьбы с COVID-19 на Украине потратили 34,1 из 66 млрд гривен (около 70 и 160 млрд рублей соответственно). Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Министерства финансов на своем сайте

Коронавирус атакует сотрудников Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также 45% предусмотренных средств использовали на доплаты медработникам. На обеспечение правопорядка осталось только 9%, а в сфере социальной защиты — 11%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власть перераспределила 35 миллиардов гривен из COVID-фонда на «Большое строительство», чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

На Украине за последние сутки обнаружили 6677 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирусом на Украине заразилась 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) — выздоровели.