Отношения Узбекистана и Турции при президентстве Ислама Каримова резко перешли от взаимной любви к глухой неприязни. Теперь же страны находятся на этапе восстановления отношений. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Смысл внешней политики Ташкента сегодня состоит в том, чтобы привлечь как можно больше ресурсов для экономического рывка, но Турция сегодня не сможет дать Узбекистану множество средств, а ее бизнес не имеет серьезных позиций в республике, уступая по этому показателю Японии и Южной Корее.

Специалист добавил, что в политическом смысле часть интеллигенции разделяет эти пантюркистские идеи, но эти люди не имеют доступа к рычагам государственного управления.

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