«Мирзиёев ввел Узбекистан в тюркский союз, у Эрдогана по этому поводу были большие именины сердца. Но это все делается в рамках узбекской многовекторности, когда одной ногой мы шагаем в ЕАЭС, другой — в тюркский союз, третьей — в США, а четвертой — в Китай. И все это примерно одинаково. Поэтому никаких особых реверансов в сторону Турции у Узбекистана нет», — указал эксперт.
Смысл внешней политики Ташкента сегодня состоит в том, чтобы привлечь как можно больше ресурсов для экономического рывка, но Турция сегодня не сможет дать Узбекистану множество средств, а ее бизнес не имеет серьезных позиций в республике, уступая по этому показателю Японии и Южной Корее.
Специалист добавил, что в политическом смысле часть интеллигенции разделяет эти пантюркистские идеи, но эти люди не имеют доступа к рычагам государственного управления.
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