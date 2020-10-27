У Узбекистана в первые годы суверенитета в отношениях с Турцией был медовый месяц, когда бывший на тот момент президентом Ислам Каримов говорил о готовности строить турецкую модель. Но это продлилось очень недолго. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Мухаммад Салих, которого Каримов так и не смог устранить, и который до сих пор обличает пороки современного Узбекистана.

«Но дело даже не в Салихе и не в том, что туда сбежали еще несколько десятков диссидентов. Дело в том, что Турция возомнила себя старшим братом, а Каримов такие вещи на дух не переносил. Так что первая любовь перешла в глухую взаимную неприязнь», — пояснил Грозин.

Специалист добавил, что сегодня страны находятся на этапе восстановления отношений, Узбекистан вступил в тюркский союз, но это все делается в рамках многовекторной политики Ташкента.

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