Потом, продолжил эксперт, отношения между Ташкентом и Анкарой стали портится, и в Турцию сбежал известный узбекский диссидент Мухаммад Салих, которого Каримов так и не смог устранить, и который до сих пор обличает пороки современного Узбекистана.
«Но дело даже не в Салихе и не в том, что туда сбежали еще несколько десятков диссидентов. Дело в том, что Турция возомнила себя старшим братом, а Каримов такие вещи на дух не переносил. Так что первая любовь перешла в глухую взаимную неприязнь», — пояснил Грозин.
Специалист добавил, что сегодня страны находятся на этапе восстановления отношений, Узбекистан вступил в тюркский союз, но это все делается в рамках многовекторной политики Ташкента.
Полностью интервью можно прочитать здесь.