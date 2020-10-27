«Девчонки, слушайте, я тут подумал: всем, кто хочет поправить свое финансовое положение, можете обращаться в программу "На самом деле" на Первом канале. Придете туда, скажете, что вы моя любовница, и, собственно говоря, вам за это заплатят. И этот сериал может быть вечным… Давайте, кто удивит какой-нибудь историей, а то нынешние и старые любовницы уже как-то задолбали, одно и то же, уже неинтересно смотреть», — пошутил он.
В сентябре вокруг звездной семьи Тарзана и Королевой разгорелся скандал. Их квартиру ограбили, пока певица была на отдыхе. Стриптизер заверил, что к нему якобы приходили «клофелинщицы», которые опоили его и украли драгоценности. Королева заявила об этом в полицию. Однако позже выяснилось, что Глушко встречался с некой Анастасией Шульженко. Она несколько раз появлялась в различных программах на российском ТВ, заверяла, что якобы беременна, что ей угрожает звездная пара, а также, что Тарзан избил ее.