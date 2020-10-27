Супруг певицы Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко, известный по псевдониму Тарзан, 27 октября на своей странице в Instagram опубликовал ироничное видео, в котором предложил девушкам необычную идею заработка

Тарзан похвастался, что залез под мужчину прямо на капоте © Instagram, tarzan_gym

В сентябре вокруг звездной семьи Тарзана и Королевой разгорелся скандал. Их квартиру ограбили, пока певица была на отдыхе. Стриптизер заверил, что к нему якобы приходили «клофелинщицы», которые опоили его и украли драгоценности. Королева заявила об этом в полицию. Однако позже выяснилось, что Глушко встречался с некой Анастасией Шульженко. Она несколько раз появлялась в различных программах на российском ТВ, заверяла, что якобы беременна, что ей угрожает звездная пара, а также, что Тарзан избил ее.