Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы, проголосовавшие на досрочных выборах за его оппонента Джо Байдена, все еще могут изменить свой голос. Об этом 27 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Twitter американского лидера

«Очень популярный [запрос в Google] сразу после вторых дебатов: "Могу я изменить голос"? Имеется в виду изменение его в мою пользу. Ответ в большинстве штатов — да. Сделайте это. Самые важные выборы в вашей жизни!» — написал Трамп.

Не поделили деньги России и Украины. Как прошли дебаты Трамп — Байден Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена состоялись в четверг, 22 октября, в Нэшвиле.

Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже началось. Избраны будут президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур (законодательных органов) и исполнительных органов власти.