«Очень популярный [запрос в Google] сразу после вторых дебатов: "Могу я изменить голос"? Имеется в виду изменение его в мою пользу. Ответ в большинстве штатов — да. Сделайте это. Самые важные выборы в вашей жизни!» — написал Трамп.
Заключительные дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена состоялись в четверг, 22 октября, в Нэшвиле.
Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже началось. Избраны будут президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур (законодательных органов) и исполнительных органов власти.