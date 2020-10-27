«Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу поспешного пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, представляет "угрозу безопасности" для литовцев, белорусов и граждан ЕС», — цитирует агентство сообщение МИД Литвы.
В ноте решительно осуждают решение белорусских властей начать ядерные реакции на БелАЭС и дать старт производству электроэнергии в обход требований Литвы в сфере безопасности.
В МИД Литвы заявили, что безопасность ядерных объектов на первом месте в отношениях ЕС с Белоруссией.
Между тем проект БелАЭС полностью соответствует международным нормам и рекомендациям международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности, что неоднократно подтверждалось в том числе дополнительными проверками со стороны МАГАТЭ.