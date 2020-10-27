Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу скорого пуска БелАЭС, сообщил Sputnik Литва 27 октября со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства

«Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу поспешного пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, представляет "угрозу безопасности" для литовцев, белорусов и граждан ЕС», — цитирует агентство сообщение МИД Литвы.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

В МИД Литвы заявили, что безопасность ядерных объектов на первом месте в отношениях ЕС с Белоруссией.

Между тем проект БелАЭС полностью соответствует международным нормам и рекомендациям международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности, что неоднократно подтверждалось в том числе дополнительными проверками со стороны МАГАТЭ.