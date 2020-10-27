Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает, что объявленная оппозицией забастовка не состоялась. Его слова во вторник, 27 октября, передает БелТА

«И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка», — сказал Головченко.

Он также отметил, что «не преувеличивает угрозу от подобных призывов».

«Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия — это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов», — сказал премьер.

Деньги для диктатуры креаклиата. Почему обещания Тихановской невыполнимы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская объявила действующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, действующий Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.