Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения

Андрей Аркадьевич Манчук — украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения.



Родился в Киеве 11 декабря 1978 года. Закончил факультет социологии Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». В студенческие годы изучал философское наследие Маркса и Гегеля, являлся активистом левого и профсоюзного движения, был помощником депутатов Верховной Рады Украины.

С 1998 года профессионально занимается журналистикой. Работал обозревателем «Газеты по-киевски», специальным корреспондентом газеты «Сегодня», сотрудничал с другими украинскими и международными изданиями.

Основал независимый интернет-журнал Liva.com.ua и проект Укревкульт, который сохраняет наследие украинской левой культуры.

Пишет материалы на социально-экономическую и политическую тематику, публикует статьи об истории и культуре, изучает процесс трудовой миграции из Украины, расследует преступления ультраправых. Также является автором художественной прозы и стихов на украинском языке.

Автор репортажей и очерков из Северной Кореи, Ирана, Ирака, Ливана, Сирии, Турецкого Курдистана, КНР, ЮАР, Индокитая, Венесуэлы, Кубы, Косово, Южной Осетии, Чечни и многих других регионов мира.

Автор книг: «Наследники Че Гевары» (2007 г.), «Грани миграции» (2011 г.), «Кровь Донбасса» (2014 г.), «Украина: анатомия катастрофы» (2017 г.).