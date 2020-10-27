Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма»

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 октября в своем Telegram-канале отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда, назвав его вдохновителем терроризма

«Необдуманные и опасные». Макрон осудил Турцию за заявления по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Французский учитель Самюэль Пати, показавший классу карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова, был обезглавлен 16 октября возле школы, где он преподавал. Его убийца, 18-летний Абдулла Анзоров, был застрелен полицейскими вскоре после этого нападения. Обвинения по делу об убийстве предъявили семерым подозреваемым, двое из которых — учащиеся.

Макрон выступил с пылкой речью в защиту погибшего. По его словам, учитель был убит, потому что «исламисты хотят забрать наше будущее». Президент пообещал, что Франция не откажется от карикатур.

В начале октября Макрон описывал ислам как религию, «находящуюся в кризисе», и объявлял о планах ужесточить законы, нацеленные на борьбу «с исламским сепаратизмом во Франции».

Некоторая часть мусульманского сообщества, проживающая в странах Западной Европы, обвиняет Макрона в попытке подавить ислам и заявляет, что развернутая им кампания легитимизирует исламофобию.