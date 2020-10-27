Основными носителями русского языка в Узбекистане являются русскоговорящие узбеки, владеющее русским языком городское население, малый/средний бизнес и техническая интеллигенция. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия не сможет превратить Узбекистан в своего сателлита © РИА Новости, Александр Натрускин Шовкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

Эксперт отметил, что хотя за годы независимости преподавание и на узбекском, и русском языках в республике деградировало, сегодня в городах очень распространены курсы русского языка, спецшколы с русским языком как иностранным, либо с русскими классами, потому что при получении такого образования можно попасть в российские вузы и сдать ЕГЭ.

«Так как Узбекистан дает основную массу трудовых мигрантов (в среднем по 2 млн, это больше, чем из всех постсоветских республик), и не имеет преференций в отличие от Киргизии, которая входит в ЕАЭС, узбекам приходится учить русский язык. Что называется, жизнь заставляет», — указал Грозин.

Что касается самого постановления узбекского лидера, то оно не ущемляет интересы русского языка, и ставит своей целью возродить нормальное преподавание узбекского языка, который сегодня фактически начинает превращаться в примитивный диалект, добавил специалист.

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