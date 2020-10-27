Министерство по делам ветеранов предложило для общественного обсуждения проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе", 27 октября сообщает Украинская правда со ссылкой на ведомство

«Замечания и предложения к проекту распоряжения от физических и юридических лиц, институтов гражданского общества принимаются до 5 ноября 2020 в письменном и/или электронном виде в адрес Министерства по делам ветеранов Украины», — говорится на сайте ведомства.

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В этот список входят участники карательных операций на Востоке страны, а также добровольцы, отправившиеся воевать в Донбасс от украинской стороны и получившие там ранение.

По данным ООН от действий украинской армии в Донбассе погибло более 3 тысяч мирных жителей и примерно 7-9 тысяч были ранены.