«Замечания и предложения к проекту распоряжения от физических и юридических лиц, институтов гражданского общества принимаются до 5 ноября 2020 в письменном и/или электронном виде в адрес Министерства по делам ветеранов Украины», — говорится на сайте ведомства.
Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» содержит 52 категории лиц, которые имеют статус «ветерана войны».
В этот список входят участники карательных операций на Востоке страны, а также добровольцы, отправившиеся воевать в Донбасс от украинской стороны и получившие там ранение.
По данным ООН от действий украинской армии в Донбассе погибло более 3 тысяч мирных жителей и примерно 7-9 тысяч были ранены.