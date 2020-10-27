Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заразилась коронавирусом – диагноз также подтвердился у ее мужа и детей. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook во вторник, 27 октября

«Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Чувствуем себя удовлетворительно, под наблюдением врача. Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции», — написала Ковалив.

МВФ обвиняет в экономическом кризисе коронавирус. Кто виноват на самом деле? © AP, Mark Schiefelbein Андрея Смирнова. В настоящее время он находится на самоизоляции.

За последние сутки на Украине зафиксировали 6677 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 355 601 украинца.