«Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Чувствуем себя удовлетворительно, под наблюдением врача. Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции», — написала Ковалив.
Как сообщает издание Liga.net, коронавирус также подтвердился у еще одного заместителя главы ОП Андрея Смирнова. В настоящее время он находится на самоизоляции.
За последние сутки на Украине зафиксировали 6677 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 355 601 украинца.