Россию не должны волновать воинствующие заявления западных политиков. Но она не должна смириться с появлением в воздушном пространстве Украины американских стратегических бомбардировщиков. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире телеканала «ТВЦ»

Яков Кедми сказал, навредит ли России коалиция из Польши, Турции, Украины и Великобритании © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Главное не то, что сказал министр обороны США. От этого нет никакого смысла нервничать. Но от чего вас должно трясти? От того, что B-52 развернулся над Харьковом, выйдя на позиции пуска стратегических ракет по российской территории. Завтра это может быть в любой приграничной стране. Вы это допустили», — категоричен эксперт.

Кедми подчеркнул, что России нет смысла упрекать западные страны, которые всегда ставят своей целью уничтожить ее как единое государство, но она должна жестко отвечать на подобные выпады.

Если бы руководство Турции, Украины и других недружественно настроенных в отношении России стран было уверено в том, что Москва действительно может ответить, они бы так себя не вели, добавил специалист.