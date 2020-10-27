Ранее американские стратегические бомбардировщики В-52Н, способные нести ядерное оружие, вошли в воздушное пространство Украины. В Киеве пояснили, что полет проходит в рамках международного сотрудничества в сфере безопасности, а также как демонстративный акт в сторону России, которая признана на Украине «страной-агрессором».
«Главное не то, что сказал министр обороны США. От этого нет никакого смысла нервничать. Но от чего вас должно трясти? От того, что B-52 развернулся над Харьковом, выйдя на позиции пуска стратегических ракет по российской территории. Завтра это может быть в любой приграничной стране. Вы это допустили», — категоричен эксперт.
Кедми подчеркнул, что России нет смысла упрекать западные страны, которые всегда ставят своей целью уничтожить ее как единое государство, но она должна жестко отвечать на подобные выпады.
Если бы руководство Турции, Украины и других недружественно настроенных в отношении России стран было уверено в том, что Москва действительно может ответить, они бы так себя не вели, добавил специалист.