Отношения между Германией и США при президенте Дональде Трампе стали особенно жесткими, сказал экс-глава МИД ФРГ, председатель «Атлантического моста» Зигмар Габриэль на брифинге в Берлине 27 октября

Санкции против «Северного потока 2» показывают, насколько далеко зашло обострение, подчеркнул он.

«Тон и отношения при президенте Трампе… стали особенно жесткими, конфликты между Германией и Европой с одной стороны и США с другой были всегда, напоминаю о разногласиях по войне во Вьетнаме, второй войне в Ираке. Но впервые США приняли решение о санкциях против германо-российского или европейско-российского газового проекта», — сказал Габриэль.

«Северный поток - 2»: США расширили санкции против проекта, а Германия приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Никогда прежде не было так плохо, как сейчас», — констатировал экс-министр.

Он полагает, что это происходит оттого, что фокус в Вашингтоне изменился «с европейского на атлантический».

При этом он особо отметил, что президентство Трампа имеет «крайне важное значение для этих сложных, плохих отношений», складывающихся между США и ФРГ.