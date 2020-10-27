Санкции против «Северного потока 2» показывают, насколько далеко зашло обострение, подчеркнул он.
«Тон и отношения при президенте Трампе… стали особенно жесткими, конфликты между Германией и Европой с одной стороны и США с другой были всегда, напоминаю о разногласиях по войне во Вьетнаме, второй войне в Ираке. Но впервые США приняли решение о санкциях против германо-российского или европейско-российского газового проекта», — сказал Габриэль.
По его словам, «впервые германо-американский, европейско-американский фундамент стал настолько хрупок, как в настоящее время».
«Никогда прежде не было так плохо, как сейчас», — констатировал экс-министр.
Он полагает, что это происходит оттого, что фокус в Вашингтоне изменился «с европейского на атлантический».
При этом он особо отметил, что президентство Трампа имеет «крайне важное значение для этих сложных, плохих отношений», складывающихся между США и ФРГ.