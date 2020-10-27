Несмотря на то, что Россия пришла на помощь президенту Белоруссии Александру Лукашенко, он в очередной раз пытается обмануть ее. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов

«Он обещал закрыть границу с Литвой и Польшей — не закрыл. Обещал перебросить грузопоток с прибалтийских портов — не перебросил. Он так и не отказался от многовектроности и даже не пообещал признать Крым российским. Он не сделал ничего, но претензии в адрес России там растут, и финансовые, и все остальные», — категоричен Суздальцев.

А разговор с Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео свидетельствует о том, что Минск продолжает вести себя на мировой арене как лимитроф, балансируя между Востоком и Западом даже в нынешних условиях.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.