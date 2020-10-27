Украинская певица Ани Лорак 27 октября опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она сидит в ярко-розовом халате

Сними шубу и не позорься: Ани Лорак попала под шквал критики © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Филипп Киркоров.

«Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо fkirkorov (ник Киркорова в соцсети — ред.) за чудесный подарок!» — поблагодарила артиста Лорак.

Поклонники исполнительницы оценили ее внешний вид в комментариях под постом.

«Без прочтения подписи фото сразу поняла, что Киркоров вам подогнал халат», «А что Серёжа Лазарев подарил?», «Киркоров решил всех огламурить», «Малиновая девочка!», — написали они.