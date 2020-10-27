Звезда похвасталась, что наряд от Versace ей подарил поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.
«Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо fkirkorov (ник Киркорова в соцсети — ред.) за чудесный подарок!» — поблагодарила артиста Лорак.
Поклонники исполнительницы оценили ее внешний вид в комментариях под постом.
«Без прочтения подписи фото сразу поняла, что Киркоров вам подогнал халат», «А что Серёжа Лазарев подарил?», «Киркоров решил всех огламурить», «Малиновая девочка!», — написали они.