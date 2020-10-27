«Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН», — сказали в компании.
Ближайшая встреча комитета состоится в апреле 2021 года, отмечает агентство.
В апреле 2021 года президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам.
Позднее в октябре Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмиратыи Люксембург подписали соглашение о совместном использовании Луны и ее полезных ископаемых.
Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, «Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».
В то же время США и СССР это соглашение в те времена не ратифицировали.