Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы, сообщает РИА Новости 27 октября со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос»

«Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН», — сказали в компании.

Без России и Китая. Восемь стран подписали договор об освоении Луны © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк агентство.

В апреле 2021 года президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам.

Позднее в октябре Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмиратыи Люксембург подписали соглашение о совместном использовании Луны и ее полезных ископаемых.

Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, «Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

В то же время США и СССР это соглашение в те времена не ратифицировали.