Внучка бывшего премьер-министра Украины и экс-представителя страны в ТКГ Витольда Фокина Маша Фокина недовольна тем, как ее родственника называют в СМИ. Об этом она написала на своей странице в Facebook 26 октября

«Хотела бы обратиться к журналистам. 1. Дедом Вы можете назвать, только своего родственника, а не первого премьер-министра Украины. 2. Уволить могут только в том случае, если платят зарплату. Это было его решение, принять участие в ТГК от чистого сердца и из-за любви к своей стране. Подбирайте, пожалуйста, слова, когда Вы пишете о таких людях, как Витольд Павлович Фокин», — написала Фокина.

Устранение Фокина. Воюет ли Украина с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 1 октября, в годовщину его увольнения с поста премьера в 1992 году.

Ранее Фокин, выступая перед депутатами Верховной Рады, заявил, что не видит доказательств «войны» России и Украины. Его слова вызвали бурную реакцию у противников мирного урегулирования конфликта в Донбассе.