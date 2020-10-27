Тестировать на COVID-19 будут всех жителей страны старше 10 лет. Пилотные тестирования проходили в минувшие выходные в четырех округах.
«Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других», — сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.
После проведения тестирования руководители Минздрава и представители правительства обсудят необходимость еще одного раунда тестирования.
Население Словакии составляет 5,5 млн человек. За все время пандемии в стране было выявлено 45,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (1,3 тыс. за последние сутки).