Словакия проведет общенациональное тестирование на коронавирус в субботу, 31 октября, и воскресенье, 1 ноября. Об этом во вторник, 27 октября, сообщило издание «Европейская правда»

Коронавирус подкосил экономику Европы, а в США люди специально заражаются COVID-19 © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк проходили в минувшие выходные в четырех округах.

«Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других», — сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.

После проведения тестирования руководители Минздрава и представители правительства обсудят необходимость еще одного раунда тестирования.

Население Словакии составляет 5,5 млн человек. За все время пандемии в стране было выявлено 45,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (1,3 тыс. за последние сутки).