Коронавирус подкосил экономику Европы, а в США люди специально заражаются COVID-19
Коронавирус подкосил экономику Европы, а в США люди специально заражаются COVID-19
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
Тестировать на COVID-19 будут всех жителей страны старше 10 лет. Пилотные тестирования проходили в минувшие выходные в четырех округах.

«Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других», — сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.

После проведения тестирования руководители Минздрава и представители правительства обсудят необходимость еще одного раунда тестирования.

Население Словакии составляет 5,5 млн человек. За все время пандемии в стране было выявлено 45,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (1,3 тыс. за последние сутки). 