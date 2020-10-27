По его словам, важна только точка зрения противоборствующих стран — Армении и Азербайджана.
«Потому что только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования», — сказал Песков.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Третье за последнее время перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Однако скоро стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.