Только Баку и Ереван могут решить, стоит ли привлекать третью сторону для разрешения Карабахского конфликта. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль на участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху, передает РИА Новости

По его словам, важна только точка зрения противоборствующих стран — Армении и Азербайджана.

«Потому что только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования», — сказал Песков.

Алиев выступил против вмешательства третьих стран в Карабахский конфликт © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Третье за последнее время перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Однако скоро стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.