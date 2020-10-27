Благодаря опросу «5 вопросов от президента» Владимира Зеленского его партия несправедливо получила политическое преимущество, сказал заместитель председателя Международной миссии по наблюдению за выборами на Украине ENEMO Пьер Пейтье 27 октября

ENEMO обращает внимание на то, что этот опрос профинансировала партия «Слуга народа», и он касался политических предложений, сформулированных самим Зеленским.

«Это дало несправедливое политическое превосходство и повлияло на принципы равных возможностей», — подчеркнул наблюдатель.

Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий» © РИА Новости/Стрингер, пресс-служба Слуга Народу

Ранее в ОБСЕ заявили, что опрос «5 вопросов от президента» произвел впечатление предоставления нечестного политического преимущества в день голосования и размыл разграничения государства и партии.