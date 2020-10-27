ENEMO обращает внимание на то, что этот опрос профинансировала партия «Слуга народа», и он касался политических предложений, сформулированных самим Зеленским.
«Это дало несправедливое политическое превосходство и повлияло на принципы равных возможностей», — подчеркнул наблюдатель.
Также он отметил, что многие респонденты ENEMO выражали обеспокоенность в связи с злоупотреблениями административным ресурсом и должностными полномочиями чиновников.
Ранее в ОБСЕ заявили, что опрос «5 вопросов от президента» произвел впечатление предоставления нечестного политического преимущества в день голосования и размыл разграничения государства и партии.