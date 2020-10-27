«Прошла совместная коллегия министерств обороны Беларуси и России. В ходе совместной коллегии утвержден замысел совместного учения "Запад-2021", план двустороннего сотрудничества на 2021 год», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что были подписаны постановления о проведении совместных специальных учений при подготовке к «Запад-2021», о совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин и итогов Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.
Кроме того, на заседании были подведены итоги деятельности оборонных ведомств за прошедший период, обсуждены вопросы организации и проведения совместных стратегических учений Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021», подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Белоруссии, совершенствование объединенных военных систем.
Отмечается, что в рамках коллегии также состоялась рабочая встреча министра обороны Белоруссии Виктора Хренина с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.