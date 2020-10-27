«Вынуждены сообщить, что разрываем контракт с двумя легионерами — Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном. К такому решению руководство клуба пришло из-за инцидента, случившегося в минувшие выходные. Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку», — говорится в публикации клуба.
Эти действия, по мнению руководства команды, не только пошли вразрез с внутренними правилами клуба, но и нарушили требования противокоронавирусных мер. Поведение баскетболистов оценили как «неспортивное и непрофессиональное».
Профили Джаксена и Брэндона уже удалены с сайта «Одессы». Клуб выступает в баскетбольной Суперлиге Украины, занимая 5 место из 9 команд.