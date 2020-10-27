Американских баскетболистов Бадена Джаксена и Дрю Брэндона уволили из баскетбольной команды «Одесса» за нарушение договора с клубом и противоэпидемиологических правил, сообщил 26 октября официальный сайт клуба

«Вынуждены сообщить, что разрываем контракт с двумя легионерами — Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном. К такому решению руководство клуба пришло из-за инцидента, случившегося в минувшие выходные. Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку», — говорится в публикации клуба.

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Профили Джаксена и Брэндона уже удалены с сайта «Одессы». Клуб выступает в баскетбольной Суперлиге Украины, занимая 5 место из 9 команд.