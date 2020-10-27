Действия стран НАТО создают напряжение на западных границах Союзного государства. Об этом на совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России 27 октября заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу

Шойгу назвал обеспечение безопасности Союзного государства одной из приоритетных задач Минобороны России.

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», — заявил министр обороны России.

Россия решительно осуждает такие попытки и считает неприемлемым вмешательство в дела другого государства, добавил Сергей Шойгу.

Что в будущем? Почему пророссийские силы в Белоруссии разобщены и раздроблены © REUTERS, Stringer

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.