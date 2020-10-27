КГБ Белоруссии сейчас создает «прозападную» и «пророссийскую» партию, которые будут имитировать партийную систему и имитировать легитимность Александра Лукашенко. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Марию Колесникову, а функции пророссийской партии будет выполнять уже созданный «Союз».

«Там собираются известные политические жулики и фашисты (у некоторых из них есть даже фотографии в фашистской форме), которые не первый раз будут изображать преданность союзным отношениям за российский счет. Эта партия будет существовать в лимитрофно-иждивенческом формате, чем Лукашенко занимался 26 лет», — указал Суздальцев.

По его словам, эта партия будет продвигать пролукашенковскую политику и подстегивать белорусское лобби в Москве, и эту партию, с точки зрения Белоруссии, должна финансировать Россия.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.