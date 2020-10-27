Голливудская звезда Мэл Гибсон выразил сочувствие армянскому народу в связи с конфликтом в Карабахе, после чего в столичном кинотеатре Азербайджана отказались показывать фильмы с его участием

На опубликованном им видео Гибсон сказал, что всегда уважал армянскую нацию и у него много друзей среди американских армян, которые рассказывают ему о страданиях и потере близких в конфликте в Карабахе.

«Молюсь за вас. Молюсь за мирное решение. Молюсь, чтобы сильные мира сего вмешались, и вы достигли мира. Оставайтесь сильными. Благослови вас Бог», — сказал актер.

Он добавил, что армяне — стойкий и великодушный народ, способности которого безграничны.

Геворг Мирзаян: Если азербайджанцы захватят Карабах, то армян ждет геноцид © РИА Новости, Нина Зотина

Кинопрокатчики Баку утверждают, что Гибсон не имеет никакого представления об истории и современности Азербайджана, и обвиняют армян в почти 30-летней оккупации азербайджанских земель и «других бесчисленных злодеяниях армян на азербайджанских территориях».

«Весь мир должен знать, что Карабах — наш! Карабах — это Азербайджан!», — говорится в сообщении.

Киноцентр воспринял публикацию Гибсона как поддержку «оккупации и террора» и пообещал в дальнейшем не показывать ни один фильм с его участием.