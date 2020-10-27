В связи с тем, что Сытник, по данным суда, нарушает закон, суд постановил направить отдельные постановления.
В частности, суд дал указание Государственному бюро расследований завести дела по статьям — захват госвласти, невыполнение судебного решения и самовольное присвоение властных полномочий.
«ОАСК установлен срок — 1 месяц для представления отчетов о выполнении решения», — говорится в сообщении.
Ранее суд принял решение об увольнении Сытника, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к директору НАБУ о незаконности его увольнения.
Также суд обязал ГБР открыть дело против Сытника из-за невыполнения решения Конституционного суда.