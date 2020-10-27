Окружной административный суд Киева (ОАСК) обратится в Госбюро расследований с заявлением о необходимости увольнения Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), решение о котором не выполняется больше месяца. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба суда

Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк В частности, суд дал указание Государственному бюро расследований завести дела по статьям — захват госвласти, невыполнение судебного решения и самовольное присвоение властных полномочий. «ОАСК установлен срок — 1 месяц для представления отчетов о выполнении решения», — говорится в сообщении. Ранее суд принял решение об увольнении Сытника, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к директору НАБУ о незаконности его увольнения. Также суд обязал ГБР открыть дело против Сытника из-за невыполнения решения Конституционного суда.