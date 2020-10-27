Он отметил, что техника ВВС морально и физически устарела, воздушные границы Украины защищают самолеты, выпущенные с 1968 по 1991 год.
«Рано или поздно, вероятно, лет через десять, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи», — добавил он.
Дроздов уточнил, что за время независимости украинские ВВС не получили ни одного военного самолета.
Самые древние самолеты ВСУ — транспортные, состоящие на службе более 52 лет. Помоложе истребительная и разведывательная авиация, выпущенная с 1981 по 1991 год.
Однако и у них уже сейчас происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов и планера, констатировал военный.
По его словам, украинские власти не планируют разрабатывать собственный истребитель, а надеются на ремонт устаревших самолетов и закупку техники в США.