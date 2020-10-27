Украинские ВВС ждет ликвидация в ближайшие десять лет из-за устаревания и разрушения летного парка, рассказал командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов в интервью информагентству «РБК-Украина», опубликованном 26 октября

Он отметил, что техника ВВС морально и физически устарела, воздушные границы Украины защищают самолеты, выпущенные с 1968 по 1991 год.

«Рано или поздно, вероятно, лет через десять, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи», — добавил он.

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Самые древние самолеты ВСУ — транспортные, состоящие на службе более 52 лет. Помоложе истребительная и разведывательная авиация, выпущенная с 1981 по 1991 год.

Однако и у них уже сейчас происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов и планера, констатировал военный.

По его словам, украинские власти не планируют разрабатывать собственный истребитель, а надеются на ремонт устаревших самолетов и закупку техники в США.