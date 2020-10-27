Стриптизер Сергей Глушко, известный по псевдониму Тарзан, 26 октября в своем Instagram посвятил стихи супруге певице Наташе Королевой

Тарзан похвастался, что залез под мужчину прямо на капоте © Instagram, tarzan_gym

«Я был настолько раздавлен, повержен, / Думал, что ангелами отвержен./ Где же вы так высоко летите?!/ Разве помочь вы мне не хотите?!/ Вслушиваюсь в небеса — тишина…/ "Здесь я",- вдруг тихо сказала она!», — написал стриптизер и прикрепил к посту фотографию своего оголенного торса и руки Королевой.

Пользователи в комментариях отметили, что делать хорошие поступки по отношению к любимым следует всегда, а не после громкой измены.

«Раньше, что-то так много жене стихов не посвящал прилюдно», «Перебор… давно уже все всё забыли», «Сергей, цени жену. И не будь ершиком в общественном туалете», «Не надо срать в колодец, из которого ты пьёшь. Сам виноват и не надо никого винить», «Сергей, ну хорош уже ныть! Ну что только не придумаешь ради пиара!», — написали они.

Скандал из-за измены Тарзана разгорелся в сентябре, после ограбления квартиры звездной семьи. Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что к нему приходили «клофелинщицы», которые опоили его и украли драгоценности. Супруга артиста Королева заявила об этом в полицию. Однако позже выяснилось, что Глушко встречался с некой Анастасией Шульженко, о чем позже сделал видеопризнание.