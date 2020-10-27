В них артист описал, как изменилась его лёгкая жизнь после скандальной измены жене. Его осудили поклонники и друзья. Но певица смогла простить супруга.
«Я был настолько раздавлен, повержен, / Думал, что ангелами отвержен./ Где же вы так высоко летите?!/ Разве помочь вы мне не хотите?!/ Вслушиваюсь в небеса — тишина…/ "Здесь я",- вдруг тихо сказала она!», — написал стриптизер и прикрепил к посту фотографию своего оголенного торса и руки Королевой.
Пользователи в комментариях отметили, что делать хорошие поступки по отношению к любимым следует всегда, а не после громкой измены.
«Раньше, что-то так много жене стихов не посвящал прилюдно», «Перебор… давно уже все всё забыли», «Сергей, цени жену. И не будь ершиком в общественном туалете», «Не надо срать в колодец, из которого ты пьёшь. Сам виноват и не надо никого винить», «Сергей, ну хорош уже ныть! Ну что только не придумаешь ради пиара!», — написали они.
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Жил один парень — рубаха, жил,пел,плясал- не тужил, не смел он обидеть и птаху, всем улыбался,дружил. Думаете,это сказка? нет,это было со мной, но в разноцветные краски кто то вдруг плюнул слюной, и все вокруг как поплыло, цвет получился дурной, будто в лицо мне чернила брызнули кто то волной… крикнуть хочу — не услышат, плакать хочу — не поймут, люди,как серые мыши все моё тело грызут…. я был настолько раздавлен, повержен, думал, что ангелами отвержен, — где же вы так высоко летите?!!! — разве помочь вы мне не хотите?!!!!!! вслушиваюсь в небеса —…..тишина…. " Здесь я ",- вдруг тихо сказала ОНА….. моей жене посвящается. #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокешоу #семья #наташакоролёва #love
Скандал из-за измены Тарзана разгорелся в сентябре, после ограбления квартиры звездной семьи. Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что к нему приходили «клофелинщицы», которые опоили его и украли драгоценности. Супруга артиста Королева заявила об этом в полицию. Однако позже выяснилось, что Глушко встречался с некой Анастасией Шульженко, о чем позже сделал видеопризнание.