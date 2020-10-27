Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам «жалким и бессмысленным». Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook 27 октября

«Этим Украина дает сигнал, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», — сказал Сийярто.

Министр уточнил, что пока Будапешт не получал официального уведомления о запрете на въезд, а также поприветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах на Украине, заявив, что этот результат голосования свидетельствует о том, что мнение проживающего на Украине венгерского меньшинства нужно учитывать.

Партия венгров Украины проходит в Ужгородский горсовет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заявление он сделал в день выборов, 25 октября, когда любая агитация запрещена. Официальный Киев отреагировал на случившееся нотой протеста, врученной послу Венгрии Иштвану Ийдярто и запретом на въезд двум представителям Венгрии.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона «Об образовании». В этом документе было прописано расширение использования государственного языка в школьном обучении. Будапешт тогда выразил беспокойство о будущем венгерского меньшинства на Украине.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто заявил, что этот документ тоже нарушает права венгерского меньшинства на Украине.