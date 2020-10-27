Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда был выгоден Западу в том смысле, что оказывая ему финансово-ресурсную поддержку, Россия фактически сама оплачивала оружие против себя. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что американская сторона привержена суверенитету и независимости Минска и развитию сотрудничества с республикой.

Эксперт отметил, что у Помпео фактически был собственный диалог с Лукашенко, который никогда не прерывался.

«В феврале он приезжал, много чего сказал в адрес России. И когда ситуация накалилась, посольство США в Минске призвало американских граждан запастись едой, водой и лекарствами минимум на три дня. И когда в эфире федерального телеканала прозвучало, что Лукашенко должен свои обещания выполнять, если хочет получить поддержку и деньги, тут же американцы появились», — указал Суздальцев.

Видимо, рассуждает политолог, США пытаются дать возможность Лукашенко снова поиграть с Россией, в очередной раз обмануть ее, взять ее деньги.

Лукашенко играет на стороне Запада за российские деньги, и этим телефонным разговором он уравновесил визит в Минск главы СВР Сергея Нарышкина, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.