В Азербайджане появилось первое почетное консульство Украины. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила пресс-служба посольства Украины в Азербайджане

Украинские дипломаты осудили обстрел азербайджанского города Гянджа © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS открылось в азербайджанском городе Шемахи.

«Во время церемонии посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в городе Шемахи Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шемахи», — говорится в сообщении.

Гасымов — выпускник Киевского института международных отношений, занимал должности в таких компаниях, как SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона сожалеет о вооруженном конфликте в Карабахе, но выступает за территориальную целостность любого государства, неважно Армении или Азербайджана.