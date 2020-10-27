Почетное консульство Украины открылось в азербайджанском городе Шемахи.
«Во время церемонии посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в городе Шемахи Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шемахи», — говорится в сообщении.
Гасымов — выпускник Киевского института международных отношений, занимал должности в таких компаниях, как SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона сожалеет о вооруженном конфликте в Карабахе, но выступает за территориальную целостность любого государства, неважно Армении или Азербайджана.