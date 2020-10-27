В частности, Кабинет министров передал средства, которые были предусмотрены для Минздрава для совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Их передали «Укравтодору» для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.
Кабмин также утвердил перераспределение общего бюджета, предоставленного «Укравтодору».
Из 70 млн гривен (около 170 млн рублей), выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн гривен (около 160 млн рублей) пойдет на сообщение Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн гривен (около 10 млн рублей) — на развитие дорог в Львовской области.
Рада на заседании 17 сентября приняла законопроект, который, в частности, предусматривает перенаправление 2,2 млрд гривен (около 5 млрд рублей) субсидий на ремонт дорог.