Кабинет министров Украины передал на дороги 61,5 млн гривен (около 150 млн рублей) из программы Минздрава по онкозаболеваниям на 2020 год. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября, передают «Наші Гроші»

На Западной Украине жители перекрыли трассу, требуя отремонтировать дороги © ТСН

Кабмин также утвердил перераспределение общего бюджета, предоставленного «Укравтодору».

Из 70 млн гривен (около 170 млн рублей), выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн гривен (около 160 млн рублей) пойдет на сообщение Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн гривен (около 10 млн рублей) — на развитие дорог в Львовской области.

Рада на заседании 17 сентября приняла законопроект, который, в частности, предусматривает перенаправление 2,2 млрд гривен (около 5 млрд рублей) субсидий на ремонт дорог.