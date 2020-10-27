Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует никакого выхода из политического кризиса. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Светлана Тихановская объявила девствующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку. Позднее она заявила, что первый день забастовок «испугал режим».

«Лукашенко не планирует никакого выхода. Он не планирует ничего другого, кроме как всех пересажать. И этого не скрывает», — указал эксперт.

Однако, считает Суздальцев, один выстрел и одна стычка между протестующими и силовиками может спровоцировать огромную протестную волну, с которой Лукашенко уже не справится.

Можно было прогнозировать, что после 9 августа в Белоруссии будут протесты, но никто не ожидал, что начнется самая настоящая революция, которая продолжается целых три месяца, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.