Отмечается, что представители клуба уже связались с Ризныком, и в ближайшее время с ним могут подписать предварительный контракт. Трансфер планируется на лето 2021 года.
Ранее сообщалось, что летом 2021 года, после участия в Евро-2020, перенесенном из-за пандемии, карьеру может завершить основной вратарь «Шахтера», голкипер сборной Украины Андрей Пятов.
Стоит отметить, что Пятов, так же, как и Ризнык, начинал карьеру в полтавском ФК «Ворскла».
На днях в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги «Ворскла» сыграла вничью с донецким «Шахтером» (1:1).