Донецкий футбольный клуб «Шахтер» вскоре может объявить о подписании контракта с вратарем полтавской «Ворсклы» Дмитрием Ризныком, сообщили в передаче «Футбольный формат» 26 октября

Отмечается, что представители клуба уже связались с Ризныком, и в ближайшее время с ним могут подписать предварительный контракт. Трансфер планируется на лето 2021 года.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года, после участия в Евро-2020, перенесенном из-за пандемии, карьеру может завершить основной вратарь «Шахтера», голкипер сборной Украины Андрей Пятов.

Голкипер сборной Украины пообещал призы за исполнение танца маори © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

На днях в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги «Ворскла» сыграла вничью с донецким «Шахтером» (1:1).