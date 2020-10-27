Украинская певица Настя Каменских выложила новый пост-рекомендацию для своих подписчиков, где рассказала как сделать так, чтобы лицо не отекало, советы она опубликовала в Instagram 26 октября

«Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00). Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом», — написала Каменских.

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Также певица посоветовала своим подписчикам выпивать суточную норму воды до 16 часов, чтобы потом лицо не отекало, а крем наносить минимум за полчаса до сна, «так его впитает не подушка, а мое лицо».

Порекомендовала Каменских спать в прохладном темном помещении, а желательно и с включенным увлажнителем и обязательно делать массаж лица по утрам.

Многие пользователи сети поблагодарили звезду за советы, но часть подписчиков скептически отнеслись к предложениям.

«Ага. Когда появится ребёнок посмотрю как она будет засыпать в 21:30 и не просыпаться ночью», «Все что из этого я делаю — это засыпаю и просыпаюсь», «А ботокса сколько нужно ввести в себя?», — написали поклонники.

Украинской певице Насте Каменских 33 года.