«Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00). Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом», — написала Каменских.
Правда звезда не уточнила, как ей удается сохранять режим в дни проведения концертов, которые заканчиваются позже ближе к ночи.
Также певица посоветовала своим подписчикам выпивать суточную норму воды до 16 часов, чтобы потом лицо не отекало, а крем наносить минимум за полчаса до сна, «так его впитает не подушка, а мое лицо».
Порекомендовала Каменских спать в прохладном темном помещении, а желательно и с включенным увлажнителем и обязательно делать массаж лица по утрам.
Многие пользователи сети поблагодарили звезду за советы, но часть подписчиков скептически отнеслись к предложениям.
«Ага. Когда появится ребёнок посмотрю как она будет засыпать в 21:30 и не просыпаться ночью», «Все что из этого я делаю — это засыпаю и просыпаюсь», «А ботокса сколько нужно ввести в себя?», — написали поклонники.
Украинской певице Насте Каменских 33 года.
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Девочки, хочу поделиться с вами маленькими секретиками, как мне удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей 😘 ⠀ ✔️ Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00) 😴 Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом ⠀ ✔️ Чтобы утром лицо не отекало так, будто всю ночь была на вечеринке (а я не была 😅) я выпиваю свою норму воды до 16:00. Потом за несколько часов перед сном можно сделать максимум ещё пару глотков ⠀ ✔️ В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно ⠀ ✔️ Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате. Включённые отопление делает воздух сухим, поэтому в идеале лучше иметь увлажнитель ⠀ ✔️ Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Так его впитает не подушка, а мое лицо 😌 ⠀ ✔️ После пробуждения делаю легкий массаж лица (технику можно найти в интернете). Уделяйте массажу хотя бы 5 минут с утра — от него лицо сразу «пробуждается». 🥰 ⠀ Соблюдаете ли вы все из этих правил? И есть ли у вас свои секреты для свежего личика утром?