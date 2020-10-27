Фраза скандального героя фильма «Борат» Бората Сагдиева стала слоганом рекламной туристической кампании Казахстана. Видеоролик, в котором несколько раз используется выражение Very nice! (очень хорошо – англ.), на днях был опубликован на YouTube

Видео, герои которого упоминают фразу Бората, путешествуя по Казахстану, выпустила национальная компания Kazakh Tourism. Авторами идеи выступили американец Деннис Кин, который учился в Казахстане по обмену, а теперь живет в Алматы и проводит туристические экскурсии, а также его коллега Ермек Утемисов.

В Казахстане ответили на флешмоб в преддверии фильма о Борате © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«Это новое поколение. У них есть Twitter и Instagram, они сидят на Reddit. Они знают английский язык и разбираются в мемах. Они всё понимают, мы внутри одного мира. Казахстан глобализирован», — сказал он.

В Kazakh Tourism отметили, что сначала не хотели реагировать на выход новой части эпопеи о казахском журналисте, но затем позиция изменилась — упоминание Казахстана в медиа может спасти попавшую в затруднительное положение туристическую отрасль страны.

Лента о Борате Сагдиеве, журналисте из Казахстана, приехавшем в Соединенные Штаты, вышла на экраны в 2006 году. Полное ее название звучало как «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Скандальный фильм так и не добрался до больших экранов в целом ряде постсоветских стран, а упоминание Казахстана в картине привело к крупному дипломатическому скандалу.

Вторая часть резонансного фильма вышла на платформе Amazon Prime Video 23 октября.