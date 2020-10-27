Видео, герои которого упоминают фразу Бората, путешествуя по Казахстану, выпустила национальная компания Kazakh Tourism. Авторами идеи выступили американец Деннис Кин, который учился в Казахстане по обмену, а теперь живет в Алматы и проводит туристические экскурсии, а также его коллега Ермек Утемисов.
Как рассказал Утемисов газете The New York Times, отношение части жителей Казахстана к фильмам о Борате меняется.
«Это новое поколение. У них есть Twitter и Instagram, они сидят на Reddit. Они знают английский язык и разбираются в мемах. Они всё понимают, мы внутри одного мира. Казахстан глобализирован», — сказал он.
В Kazakh Tourism отметили, что сначала не хотели реагировать на выход новой части эпопеи о казахском журналисте, но затем позиция изменилась — упоминание Казахстана в медиа может спасти попавшую в затруднительное положение туристическую отрасль страны.
Лента о Борате Сагдиеве, журналисте из Казахстана, приехавшем в Соединенные Штаты, вышла на экраны в 2006 году. Полное ее название звучало как «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Скандальный фильм так и не добрался до больших экранов в целом ряде постсоветских стран, а упоминание Казахстана в картине привело к крупному дипломатическому скандалу.
Вторая часть резонансного фильма вышла на платформе Amazon Prime Video 23 октября.