По решению агентства развития Мелитополя Запорожской области Украины за работой в зале заседаний горожане смогут следить онлайн, подключаясь к трансляциям в YouTube, сообщает 27 октября РИА Мелитополь

Посмотреть, что происходит в сессионном зале, можно будет в режиме реального времени с любого девайса.

«Это как "Игры престолов", только еще интереснее и основано на реальных событиях в твоем городе», — представили необычную идею организаторы.

Замминистра общин и территорий несколько раз перепутал Мелитополь с Мариуполем © Скриншот из видео РИА Мелитополь

Тем не менее отмечается, что такие эфиры проводились и ранее, причем это не смущало народных избранников, которые зачастую устраивали скандалы. Напротив, некоторые депутаты нарочно старались показать зрителям эффектное шоу вместо работы.