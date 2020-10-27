Посмотреть, что происходит в сессионном зале, можно будет в режиме реального времени с любого девайса.

«Это как "Игры престолов", только еще интереснее и основано на реальных событиях в твоем городе», — представили необычную идею организаторы.

Замминистра общин и территорий несколько раз перепутал Мелитополь с Мариуполем
Замминистра общин и территорий несколько раз перепутал Мелитополь с Мариуполем
© Скриншот из видео РИА Мелитополь
Предполагается, что прямые включения с заседаний будут способствовать более эффективной и прозрачной работе представителей власти.

Тем не менее отмечается, что такие эфиры проводились и ранее, причем это не смущало народных избранников, которые зачастую устраивали скандалы. Напротив, некоторые депутаты нарочно старались показать зрителям эффектное шоу вместо работы.