Посмотреть, что происходит в сессионном зале, можно будет в режиме реального времени с любого девайса.
«Это как "Игры престолов", только еще интереснее и основано на реальных событиях в твоем городе», — представили необычную идею организаторы.
Предполагается, что прямые включения с заседаний будут способствовать более эффективной и прозрачной работе представителей власти.
Тем не менее отмечается, что такие эфиры проводились и ранее, причем это не смущало народных избранников, которые зачастую устраивали скандалы. Напротив, некоторые депутаты нарочно старались показать зрителям эффектное шоу вместо работы.