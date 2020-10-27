Полиция сообщила о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии в селе Сосновка Сумской области. Об этом 27 октября сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел

По данным следствия, часть жителей Сосновки были против объединения с Поповской территориальной общиной, в связи с чем в день выборов, 25 октября, самостоятельно организовали избирательный участок, чтобы выбрать главу и депутатов сельсовета.

Полицейский Валичок на страже выборов: украинский участковый стал звездой сети — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора», — сообщили в МВД.

Главе самопровозглашенной избирательной комиссии сообщили о подозрении по двум статьям: о воспрепятствовании осуществлению избирательного права и о самовольном присвоении властных полномочий. Санкции предусмотрены в виде лишения свободы до 3 лет лишения свободы по одной статье и до 5 лет — по другой.

Досудебное расследование продолжается.