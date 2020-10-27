По данным следствия, часть жителей Сосновки были против объединения с Поповской территориальной общиной, в связи с чем в день выборов, 25 октября, самостоятельно организовали избирательный участок, чтобы выбрать главу и депутатов сельсовета.
В качестве реквизитов этот участок назвал номер официальной УИК — 590211, а помещение предоставил местный предприниматель.
«Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора», — сообщили в МВД.
Главе самопровозглашенной избирательной комиссии сообщили о подозрении по двум статьям: о воспрепятствовании осуществлению избирательного права и о самовольном присвоении властных полномочий. Санкции предусмотрены в виде лишения свободы до 3 лет лишения свободы по одной статье и до 5 лет — по другой.
Досудебное расследование продолжается.