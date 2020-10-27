Вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что срок в один год для завершения войны в Донбассе, который озвучивал президент страны Владимир Зеленский, следует понимать как время, отведенное на то, чтобы попытаться реализовать положения Минских соглашений. Об этом он заявил 26 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Резников назвал самоубийством отказ от Минских соглашений © Y27 / wikimedia.org

Политик добавил, что война в Донбассе не будет завершена в 2020 году, поскольку, по меньшей мере, нужно много времени на «вывод войск» с территорий Донецкой и Луганской областей.

Минские соглашения предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление особого статуса отдельным районам Донбасса.