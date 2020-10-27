«Он, по сути, это сказал 9 декабря [2019-го], как я это воспринимаю, в Париже [на саммите "нормандской четверки"]. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение», — напомнил Резников про обещание Зеленского.
Политик добавил, что война в Донбассе не будет завершена в 2020 году, поскольку, по меньшей мере, нужно много времени на «вывод войск» с территорий Донецкой и Луганской областей.
Минские соглашения предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление особого статуса отдельным районам Донбасса.