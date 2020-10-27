Министерство обороны Армении 27 октября сообщило об обстреле своей пограничной заставы Вооруженными силами Азербайджана близ границы с Ираном. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

«Сегодня утром с 10.00 до 10.15 азербайджанская сторона, вновь нарушив режим прекращения огня, обстреляла из беспилотников, один из которых упал на территории Армении, и ракетно-артиллерийских средств позиции пограничной заставы на южной границе с Ираном», — рассказала она.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Дальнейшие попытки согласовать перемирие так и не остановили боевые действия в регионе.