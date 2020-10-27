«Сегодня утром с 10.00 до 10.15 азербайджанская сторона, вновь нарушив режим прекращения огня, обстреляла из беспилотников, один из которых упал на территории Армении, и ракетно-артиллерийских средств позиции пограничной заставы на южной границе с Ираном», — рассказала она.
По словам Степанян, Минобороны Армении будет вынуждено нанести ответные удары по азербайджанским силам.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.
Дальнейшие попытки согласовать перемирие так и не остановили боевые действия в регионе.