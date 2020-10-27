Местные выборы на Украине не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом. Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире hromadske

«В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было», — рассказал Ляшко.

По его словам, в целом местные выборы 25 октября прошли с соблюдением противоэпидемических требований. При этом на избирательных участках часто не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовали щитки у членов избирательных комиссий.

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. За сутки в Украине подтвердили 6677 новых случаев коронавируса.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.